08 Haziran 2020, Pazartesi

KONYASPOR

Konyaspor tam gaz

Konyaspor tam gaz
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Deplasmanda G.Birliği ile oynayacağı maça hazırlanan , yönetiminde çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Deplasmanda G.Birliği ile oynayacağı maça hazırlanan , yönetiminde çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Ömer Ali, Jevtovic ve Thuram'ın ayrı çalıştığı idmanda, ilk bölümde takımla çalışan Miya daha sonra bireysel devam etti. İdman taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
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