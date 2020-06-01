01 Haziran 2020, Pazartesi

KONYASPOR

Fenerbahçe milattı

Fenerbahçe milattı
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Konyasporlu Uğur Demirok, Fenerbahçe galibiyetinin önemine değinip, "Uzun süre iç sahada galibiyetimiz yoktu. Son Fenerbahçe maçı bizim için milattı diyebiliriz çünkü takımımızda öz güven yerine geldi. takıma, hırs, istek ve arzu getirdi" dedi.

Konyaspor'un 31 yaşındaki tecrübeli stoperi Uğur Demirok, yeşilbeyazlı camiaya ligde kalma sözü verirken, Fenerbahçe galibiyetinin milat olduğunu vurguladı. Süper Lig'de 26 puanla düşme hattının 1 puan yukarısında 14. sırada bulunan Konyaspor'da camianın bu tür zorlukların altından kalkabilecek güçte ve büyüklükte olduğunu belirten Uğur, "İnanmazsan başaramazsın, inanmak başarmanın yarısıdır. Camia olarak masöründen, malzemecisine, aşçısına kadar herkes inanıyor. Temennim ve isteğim Allah'ın izniyle ligde kalacağız" dedi.

BÜLENT HOCAYLA SORUN ÇÖZÜLDÜ
Uğur Demirok, Fenerbahçe galibiyetinin önemine de değindi. Deneyimli savunmacı, "Fenerbahçe maçı bizim için milattı diyebiliriz çünkü takımın öz güveni yerine geldi. Takım olarak biraz öz güven eksikliğimiz vardı ama artık bunu kazandık" diye konuştu. Aykut Kocaman ve dönemlerini de karşılaştıran Demirok, "Bülent hoca hırslı, agresif ve hücum oyununu daha çok seven bir yapısı var. Bunu da bize aşıladı. Biz de sahaya o hırsı, azmi ve coşkuyu yansıtmak istiyoruz. Takımdan istenen futbol açıkçası bu" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCELİĞİM KONYASPOR
Konyaspor ile kontratı bitecek Uğur Demirok, takımda kalmak istediğini söyledi. Demirok, "Önce kulübümüzü rahatlatıp ligde kalmayı garantiledikten sonra onların da isteği doğrultusunda önceliğim her zaman Konyaspor'dur. Başka teklifler geliyor ama önceliğim şu anda Konyaspor'u bulunduğu durumdan bir an önce çıkarmak. Benim önceliğim her zaman onlar beni istediği sürece Konyaspor olacaktır" diye yönetime mesaj gönderdi.

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