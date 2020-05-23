23 Mayıs 2020, Cumartesi

KONYASPOR

Konya’ya izin

Konya’ya izin
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

idaresinde çalışan , dün tek idman yaptı. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile pas çalışmasının ardından topla oyunla sona erdi. Yeşil-beyazlılar, üç günlük iznin ardından 26 Mayıs Salı günü çalışmalarını sürdürecek.

idaresinde çalışan , dün tek idman yaptı. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile pas çalışmasının ardından topla oyunla sona erdi. Yeşil-beyazlılar, üç günlük iznin ardından 26 Mayıs Salı günü çalışmalarını sürdürecek.
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