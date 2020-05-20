20 Mayıs 2020, Çarşamba

KONYASPOR

Konyaspor, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti

Konyaspor, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

ekibi İttifak Holding , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmasıyla devam eden idman, gruplar halinde gerçekleştirilen topla oyunla sona erdi. Öte yandan takımdan ayrı çalışan ve tedavi olan Volkan Fındıklı ile Farouk Miya antrenmana katılmadı.

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