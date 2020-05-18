18 Mayıs 2020, Pazartesi

KONYASPOR

Poljac unutulmadı

Poljac unutulmadı
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

, 2010 yılında kardeşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından hayatı sona eren ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan eski oyuncusu Branimir Poljac'ı unutmadı.

, 2010 yılında kardeşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından hayatı sona eren ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan eski oyuncusu Branimir Poljac'ı unutmadı. Yeşil-beyazlılar, "Bu şehir seni çok sevdi. Kalbimiz hep seninle!" ifadesiyle Poljiac'ın 46. yaşını kutladı.
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