15 Mayıs 2020, Cuma

KONYASPOR

Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
KONYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.05.2020

ekibi İttifak Holding , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde pas calışmasıyla devam eden idman, top çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan, tedavileri süren Selim Ay, Deni Milosevic, Marko Jevtovic ve Farouk Miya idmanda yer almadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KONYASPOR HABERLERİ
Konyaspor'da hazırlıklara devam edildi Konyaspor'da hazırlıklara devam edildi
Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü
Büyük tepki! Sorumluluğu kim üstlenecek? Büyük tepki! "Sorumluluğu kim üstlenecek?"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör