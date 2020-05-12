12 Mayıs 2020, Salı

KONYASPOR

Konyaspor'da hazırlıklara devam edildi

Konyaspor'da hazırlıklara devam edildi
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

ekibi İttifak Holding , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, top çalışmasıyla tamamlandı. İttifak Holding , yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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