08 Mayıs 2020, Cuma

KONYASPOR

Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

ekibi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

KONYA (AA) - ekibi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, topla gerekleştirilen oyunlarla tamamlandı.

Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Öte yandan Kayacık Tesisleri'nin ana giriş kapısına yerleştirilen dezenfekte kabiniyle tesislere giriş yapan herkesin kıyafet ve ayakkabılarının yüksek basınçla dezenfekte edileceği belirtildi.

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