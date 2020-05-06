06 Mayıs 2020, Çarşamba

KONYASPOR

Hleb artık amatörde

Hleb artık amatörde
KONYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2020

Ülkemizde Konya ve G.Birliği formaları giyen Belaruslu Alexander Hleb, geçtiğimiz gün Minsk Amatör Küme Şampiyonası'nda Zapad-3 forması giydi.

Ülkemizde Konya ve G.Birliği formaları giyen Belaruslu Alexander Hleb, geçtiğimiz gün Minsk Amatör Küme Şampiyonası'nda Zapad-3 forması giydi. ve Barcelona'da oynayan 39 yaşındaki Hleb, geçen ay kariyerini noktalamıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KONYASPOR HABERLERİ
Konya yönetimi indirim peşinde Konya yönetimi indirim peşinde
Konyaspor'dan anlamlı 23 Nisan videosu Konyaspor'dan anlamlı 23 Nisan videosu
5-6 hafta sürecek 5-6 hafta sürecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör