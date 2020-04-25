25 Nisan 2020, Cumartesi

KONYASPOR

Konya yönetimi indirim peşinde

Konya yönetimi indirim peşinde
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Kulüpler corona virüsü sürecinde ekonomik olarak zorluklar yaşarken, henüz oyunculardan indirim talep etmemişti.

Kulüpler corona virüsü sürecinde ekonomik olarak zorluklar yaşarken, henüz oyunculardan indirim talep etmemişti. Kulüplerin ortak karar almasını bekleyen yeşil-beyazlı yönetimin, bu duruma göre harekete geçmesi bekleniyor. Teknik Direktör , geçtiğimiz günlerde fedakarlığa hazır olduklarını dile getirmişti.
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