23 Mart 2020, Pazartesi

KONYASPOR

‘Bu F.Bahçe şampiyon olur’

‘Bu F.Bahçe şampiyon olur’
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Konyaspor'un orta saha oyuncusu Marko Jevtovic, Kadıköy'de 5-1 yenildikleri maçtan sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi. Sırp oyuncu, "Fenerbahçe bizi yendiğinde sanırım bunlar şampiyon olacak diye düşündüm. Ancak büyük düşüş yaşadılar. Son maçta onları uçurumun kenarında yakaladık ve kazanmayı başardık" diye konuştu.

Konyaspor'un orta saha oyuncusu Marko Jevtovic, Kadıköy'de 5-1 yenildikleri maçtan sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi. Sırp oyuncu, "Fenerbahçe bizi yendiğinde sanırım bunlar şampiyon olacak diye düşündüm. Ancak büyük düşüş yaşadılar. Son maçta onları uçurumun kenarında yakaladık ve kazanmayı başardık" diye konuştu.
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