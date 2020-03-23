‘Bu F.Bahçe şampiyon olur’

Konyaspor'un orta saha oyuncusu Marko Jevtovic, Kadıköy'de 5-1 yenildikleri maçtan sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi. Sırp oyuncu, "Fenerbahçe bizi yendiğinde sanırım bunlar şampiyon olacak diye düşündüm. Ancak büyük düşüş yaşadılar. Son maçta onları uçurumun kenarında yakaladık ve kazanmayı başardık" diye konuştu.

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Konyaspor'unorta saha oyuncusu Marko Jevtovic, Kadıköy'de 5-1 yenildikleri maçtan sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi. Sırp oyuncu, "Fenerbahçe bizi yendiğinde sanırım bunlar şampiyon olacak diye düşündüm. Ancak büyük düşüş yaşadılar. Son maçta onları uçurumun kenarında yakaladık ve kazanmayı başardık" diye konuştu.