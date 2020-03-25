25 Mart 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de corona virüsü bulgusu bulununca Konyaspor test yaptırmak istedi!
Corona virüsü testi yaptıran Fenerbahçe'de 1 futbolcu ve sağlık çalışanında corona virüsü bulgularına rastlanınca, Fenerbahçe ile son maç yapan takım olan İttifak Holding Konyaspor, İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe verdi. Konyaspor takım halinde test yaptırmak istiyor.
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan ve galip gelen İttifak Holding Konyaspor'da corona virüsü paniği yaşanıyor. Fenerbahçe bugün takım halinde corona virüsü testine girmişti. 1 futbolcu ve 1 sağlık çalışanında corona virüsü bulgularına rastlanınca İttifak Holding Konyaspor, Konya İl Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu. İttifak Holding Konyaspor, takım halinde teste girmek istiyor.
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