25 Mart 2020, Çarşamba

KONYASPOR

Fenerbahçe'de corona virüsü bulgusu bulununca Konyaspor test yaptırmak istedi!

F.Bahçe'yle maç yapmışlardı! Test istediler
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

testi yaptıran 'de 1 futbolcu ve sağlık çalışanında corona virüsü bulgularına rastlanınca, Fenerbahçe ile son maç yapan takım olan , İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe verdi. Konyaspor takım halinde test yaptırmak istiyor.

'in 26. haftasında sahasında ile karşılaşan ve galip gelen 'da paniği yaşanıyor. Fenerbahçe bugün takım halinde corona virüsü testine girmişti. 1 futbolcu ve 1 sağlık çalışanında corona virüsü bulgularına rastlanınca İttifak Holding Konyaspor, Konya İl Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu. İttifak Holding Konyaspor, takım halinde teste girmek istiyor.

F.Bahçe açıkladı! haberin devamı

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