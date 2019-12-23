24 Aralık 2019, Salı

ATİKER KONYASPOR

Aykut Kocaman: İstemediğimiz bir sonuç aldık

Aykut Kocaman: İstemediğimiz bir sonuç aldık
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2019

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü , 'in 16. haftasında oynanan ve 1-0 kaybettikleri maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Kocaman, ''Sıkıntılı bir süreçüten geçtiğimiz aşıkar. Maç öncesi duruma baktığımızda son iki maçta toparlanma emareleri görülüyordu takımda. Acil puan alma ihtiyacı olan bir maçtı. İlk yarı 'un hakim olduğu oyundu. İkinci yarı oyunu tamamen rakip sahaya ittik. Çok baskı yaptık. 10 kişi kalana kadar da süreç böyle devam etti. Ancak istemediğimiz bir sonuç aldık" diye konuştu.

"Konyaspor'u bu girdaptan çıkarmamız lazım"

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