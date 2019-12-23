Aykut Kocaman: İstemediğimiz bir sonuç aldık

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Kocaman, ''Sıkıntılı bir süreçüten geçtiğimiz aşıkar. Maç öncesi duruma baktığımızda son iki maçta toparlanma emareleri görülüyordu takımda. Acil puan alma ihtiyacı olan bir maçtı. İlk yarı Trabzonspor'un hakim olduğu oyundu. İkinci yarı oyunu tamamen rakip sahaya ittik. Çok baskı yaptık. 10 kişi kalana kadar da süreç böyle devam etti. Ancak istemediğimiz bir sonuç aldık" diye konuştu.