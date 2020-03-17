17 Mart 2020, Salı

KONYASPOR

Konyaspor görevlisi PFDK'ya sevk edildi

Konyaspor görevlisi PFDK'ya sevk edildi
KONYASPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020

ekibi İttifak Holding 'da görevli Mustafa Durmuş, maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 'na () sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nin açıklamasında, 'na yapılan sevkle ilgili şu ifadelere yer verildi:
" İTTİFAK HOLDİNG Kulübü görevlisi MUSTAFA DURMUŞ'un 14.03.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR- A.Ş Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak 'ya sevkine karar verilmiştir."

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