Konyaspor görevlisi PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin açıklamasında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkle ilgili şu ifadelere yer verildi:

" İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA DURMUŞ'un 14.03.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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