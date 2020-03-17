17 Mart 2020, Salı

KONYASPOR

Konyalı Baijc kendine geldi

Konyalı Baijc kendine geldi
KONYASPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Konyaspor’da son 2 maçta ağları havalandıran Bajic, kendine geldi. Boşnak golcü, sezon başından beri takımın en çok eleştirilen ismi oldu.

Konyaspor'da son 2 maçta ağları havalandıran Bajic, kendine geldi. Boşnak golcü, sezon başından beri takımın en çok eleştirilen ismi oldu. Birçok maçta protesto edilen ve gözyaşlarını tutamayan 26 yaşındaki santrfor attığı golle, Fenerbahçe'yi deviren isim oldu.
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