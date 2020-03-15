Konya destanı

Fenerbahçe’yi konuk eden Konyaspor, 67’de 10, 76’da ise 9 kişi kaldı. Bülent Korkmaz’ın öğrencileri, bir an olsun oyundan kopmadı, eksik olmasına rağmen önemli fırsatlar da yakaladı ve sahadan zaferle ayrıldı

Süper Lig'de sezonun en ilginç karşılaşmalarından biri dün akşam oynandı. Fenerbahçe'yi konuk eden Konyaspor, uzun süre eksik oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 41. dakikada Bajic'in golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı. Güçlü rakibi karşısında attığı golün yanı sıra önemli fırsatlar yakalayan Konyaspor, 67'de Nejc Skubic'in atılmasıyla 10, 76'da da Ömer Ali Şahiner'in gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kaldı.

KORKMAZ YİNE KAZANDI

Bu dakikadan sonra savunmaya çekilmek zorunda kalan ev sahibi, bir an olsun oyundan kopmadı. F.Bahçe'nin pozisyona girmesine izin vermeyen Konya, iki kişi eksik olmasına rağmen kontraataklarla tehlikeli pozisyonlara da girdi. Bitiş düdüğüyle 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bu arada Bülent Korkmaz, bu sezon ikinci kez Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Korkmaz, ilk yarıda da Antalya'nın başında Kadıköy'de rakibini mağlup etmişti.

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