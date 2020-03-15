Konya destanı
Fenerbahçe’yi konuk eden Konyaspor, 67’de 10, 76’da ise 9 kişi kaldı. Bülent Korkmaz’ın öğrencileri, bir an olsun oyundan kopmadı, eksik olmasına rağmen önemli fırsatlar da yakaladı ve sahadan zaferle ayrıldı
Süper Lig'de sezonun en ilginç karşılaşmalarından biri dün akşam oynandı. Fenerbahçe'yi konuk eden Konyaspor, uzun süre eksik oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 41. dakikada Bajic'in golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı. Güçlü rakibi karşısında attığı golün yanı sıra önemli fırsatlar yakalayan Konyaspor, 67'de Nejc Skubic'in atılmasıyla 10, 76'da da Ömer Ali Şahiner'in gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kaldı.
KORKMAZ YİNE KAZANDI
Bu dakikadan sonra savunmaya çekilmek zorunda kalan ev sahibi, bir an olsun oyundan kopmadı. F.Bahçe'nin pozisyona girmesine izin vermeyen Konya, iki kişi eksik olmasına rağmen kontraataklarla tehlikeli pozisyonlara da girdi. Bitiş düdüğüyle 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bu arada Bülent Korkmaz, bu sezon ikinci kez Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Korkmaz, ilk yarıda da Antalya'nın başında Kadıköy'de rakibini mağlup etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...