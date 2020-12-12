12 Aralık 2020, Cumartesi

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Ankaragücü - Konyaspor: 4-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

7 gollü maçta kazanan Ankaragücü!
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında Ankaragücü, sahasında 'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan 7 gollü karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-3 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

'in 12. haftasında Ankaragücü, sahasında 'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan 7 gollü karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-3 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri Lobhanidze, Borven, Paintsil ile Emre Güral (P) kaydederken, deplasman takımının sayıları Uğur Demirok (P), Milosevic ve Skubic'ten geldi.

Bu skorla birlikte ilk galibiyetini elde eden Ankaragücü puanını 5'e çıkarırken, Konyaspor 15 puanda kaldı.

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