Konya’da sakatlık krizi

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Konyaspor'da. sakatlık şoku yaşanıyor.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Konyaspor'da. sakatlık şoku yaşanıyor. Ligde son 17 maçta sadece 1 kez galip gelen yeşil- beyazlılardan yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Mak, Anicic ve Daci'nin, kritik karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi.

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