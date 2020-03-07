07 Mart 2020, Cumartesi

KONYASPOR

Konya’da sakatlık krizi

Konya’da sakatlık krizi
KONYASPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 'a konuk olacak Konyaspor'da. sakatlık şoku yaşanıyor.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 'a konuk olacak Konyaspor'da. sakatlık şoku yaşanıyor. Ligde son 17 maçta sadece 1 kez galip gelen yeşil- beyazlılardan yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Mak, Anicic ve Daci'nin, kritik karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KONYASPOR HABERLERİ
Levan Shengelia: Çok önemli bir maç olacak Levan Shengelia: Çok önemli bir maç olacak
Konyaspor idmanında 2 eksik! Konyaspor idmanında 2 eksik!
Şehitlerimizin adını anons ederken gözyaşlarını tutamadı Şehitlerimizin adını anons ederken gözyaşlarını tutamadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör