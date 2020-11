Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından İsmail Kartal konuştu! “Fenerbahçe’yi çok iyi analiz ettik”

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti ve sarı-lacivertlilerin yenilmezlik serisine son verdi. Karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlıların teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulunarak, "Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, yedi tane sakat ve hasta oyuncuları olmasına rağmen paniklemediğini ifade ederek, "Sonsuz bir güvenim var. Biz Konyaspor olarak ben her maça kazanmak için çıkıyorum. İyi futbol için oyuncuları motive ediyorum. Hafta başından beri oyuncularımı çok motive ettim. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik. Özellikle 3. bölgede Fenerbahçe'nin çok fazla baskı yapmadığını biliyorduk. Fenerbahçe'yi üzerimize çekerek sürekli geriden oyun kurup, takım boyunu uzatıp, arkadaki boşlukları değerlendirip sonuç almak istiyorduk ve bu plan tuttu. Fenerbahçe'nin duran toplarda çok etkili olduğunu biliyorduk ve hafta içi bu yönde ciddi çalışmalarımız oldu. Alan savunmasıyla beraber bazı oyunculara taktik anlamda özel görevler verdik. Bu görevleri oyuncularım harfi harfine hepsini yerine getirdi. 60. dakikadan sonra fizik olarak takım iyi durumda ve üzerimize geleceklerini biliyorduk. Arkadaki boşlukları değerlendirip kazanmak için hamle yaptık. Bütün planlarımız tuttu. Bugün verdiğim görevleri gerçekten harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Konyaspor camiasına ve taraftarlara hediye ediyorum. 7 haftadır her zaman futbol oynamaya çalışan Konyaspor olarak istediğimiz sonuçları alamadık. Bugün taktiksel anlamda verdiğim görevleri oyuncular yerine getirdi ve haklı bir galibiyet elde ettik. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

DİĞER