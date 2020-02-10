Kocaman veda etti iki aday var

Konyaspor'da 3. Aykut Kocaman dönemi sona erdi.

Konyaspor'da 3. Aykut Kocaman dönemi sona erdi. Denizli'yle golsüz biten maç sonrası tribünlerin istifaya çağırdığı Kocaman, "Ben de tribünde taraftar olsam aynı şeyleri düşünürdüm" demişti. Yönetim, bu sezon daha önce de birkaç kez istifa kararı alan ancak bu kararından vazgeçirilen tecrübeli hocayla karşılıklı yolların ayrıldığını açıkladı. Aykut Kocaman'ın yerine Ünal Karaman ve Tolunay Kafkas isimlerinin geçtiği öğrenildi.