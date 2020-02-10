10 Şubat 2020, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Kocaman veda etti iki aday var

Kocaman veda etti iki aday var
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Konyaspor'da 3. Aykut Kocaman dönemi sona erdi.

Konyaspor'da 3. Aykut Kocaman dönemi sona erdi. Denizli'yle golsüz biten maç sonrası tribünlerin istifaya çağırdığı Kocaman, "Ben de tribünde taraftar olsam aynı şeyleri düşünürdüm" demişti. Yönetim, bu sezon daha önce de birkaç kez istifa kararı alan ancak bu kararından vazgeçirilen tecrübeli hocayla karşılıklı yolların ayrıldığını açıkladı. Aykut Kocaman'ın yerine Ünal Karaman ve isimlerinin geçtiği öğrenildi.

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