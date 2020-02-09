09 Şubat 2020, Pazar

ATİKER KONYASPOR

İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi bitti

Süper Lig'de flaş ayrılık!
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2020

ekiplerinden İttifak Holding , teknik direktör ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Aykut Kocaman'a teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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