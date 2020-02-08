08 Şubat 2020, Cumartesi

ATİKER KONYASPOR

Havamız değişse

Havamız değişse
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Konya'nın Ugandalı 10 numarası Farouk Miya, ligdeki kötü gidişatı değiştirmeleri için gerekli formülü açıkladı.

Konya'nın Ugandalı 10 numarası Farouk Miya, ligdeki kötü gidişatı değiştirmeleri için gerekli formülü açıkladı. Ligdeki durum nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan 22 yaşındaki maestro, takımın havasını biraz değiştirdikleri takdirde daha iyi sonuçlara imza atacaklarına inandıklarını söyledi. Genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacak.
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