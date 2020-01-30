Robert Mak İttifak Holding Konyaspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, Zenit'in yıldızı Robert Mak'ı renklerine bağladı. İki kanatta da oynayabilen Slovak yıldız bugün şehre geliyor.

İttifak Holding Konyaspor, transferde müthiş bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlılar, Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'da forma giyen Robert Mak ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki yıldızı sezon başı da isteyen İH Konyaspor, transferi devre arasında gerçekleştirmeyi başardı. Genellikle sağ kanat olmak üzere sol açık ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabilen Slovak futbolcu, bugün Konya'da sağlık kontrollerinden geçmeye geliyor. Sağlık testinin ardından resmi imzalar atılacak.