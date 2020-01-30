30 Ocak 2020, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Robert Mak İttifak Holding Konyaspor'da

Robert Mak Konyaspor'da
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020

çalışmalarını sürdüren İttifak Holding , Zenit'in yıldızı 'ı renklerine bağladı. İki kanatta da oynayabilen Slovak yıldız bugün şehre geliyor.

İttifak Holding , transferde müthiş bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlılar, Rus ekibi Zenit 'da forma giyen ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki yıldızı sezon başı da isteyen İH Konyaspor, transferi devre arasında gerçekleştirmeyi başardı. Genellikle sağ kanat olmak üzere sol açık ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabilen Slovak futbolcu, bugün Konya'da sağlık kontrollerinden geçmeye geliyor. Sağlık testinin ardından resmi imzalar atılacak.

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