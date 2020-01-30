30 Ocak 2020, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da, Opanasenko ile yollar ayrıldı

Konyaspor'da, Opanasenko ile yollar ayrıldı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020

, Opanasenko'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yevhen Opanasenko'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir" denildi.

2018-2019 sezonu başında 'nın Zorya takımından transfer edilen Ukraynalı oyuncunun ismi sezon başında 'na bildirilmemiş ancak takımla antrenmanlara çıkmış ve hazırlık maçlarında da oynamıştı. Hem sağ bek hem de sol bekte forma giyebilen oyuncu performansıyla beklentilerin altında kalarak geçen sezon 9 lig, 2 kupa maçına çıkmıştı.

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