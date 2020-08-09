09 Ağustos 2020, Pazar

KONYASPOR

Konyaspor Ibrahim Sehic ile anlaşmaya vardı

Konyaspor'dan kaleci transferi
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 Giriş Tarihi: 09.08.2020

ekiplerinden İttifak Holding , BB Erzurumspor'un Boşnak kalecisi İbrahim Sehic ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Konya ekibinin tecrübeli file bekçisi ise takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , adı Hatayspor ile de anılan Boşnak kaleci Ibrahim Sehic ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Konya ekibinin 31 yaşındaki kaleciye yıllık 600 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

SERKAN KIRINTILI AYRILIYOR

Öte yandan Konyaspor'un tecrübeli kalecisi takımdan ayrılıyor. Adı ile anılan 35 yaşındaki kalecinin ayrılık isteğini yönetime bildirdiği kaydedildi.

Konyaspor Ibrahim Sehic ile anlaştı

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