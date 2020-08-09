Konyaspor Ibrahim Sehic ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, BB Erzurumspor'un Boşnak kalecisi İbrahim Sehic ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Konya ekibinin tecrübeli file bekçisi Serkan Kırıntılı ise takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, adı Hatayspor ile de anılan Boşnak kaleci Ibrahim Sehic ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Konya ekibinin 31 yaşındaki kaleciye yıllık 600 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

SERKAN KIRINTILI AYRILIYOR

Öte yandan Konyaspor'un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı takımdan ayrılıyor. Adı Beşiktaş ile anılan 35 yaşındaki kalecinin ayrılık isteğini yönetime bildirdiği kaydedildi.

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