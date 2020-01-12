12 Ocak 2020, Pazar

ATİKER KONYASPOR

Olaylı maçı Konya kazandı

Olaylı maçı Konya kazandı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2020

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren ile , dün karşılaştı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren ile , dün karşılaştı. Konya, penaltıdan Thuram ile Miya'nın golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. İki takım oyuncularının gerginlik yaşadığı maçta teknik direktörlerin sahaya girmesiyle olaylar yatıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Konyalı Skubic umut dağıttı Konyalı Skubic umut dağıttı
Konyaspor Rogerio Thuram'ı renklerine bağladı Konyaspor Rogerio Thuram'ı renklerine bağladı
Konyaspor Rogerio Thuram'ı renklerine bağladı Konyaspor Rogerio Thuram'ı renklerine bağladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör