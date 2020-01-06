06 Ocak 2020, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Thuram geliyor!

Thuram geliyor!
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Süper Lig'de ilk yarıda beklentilerin altında kalan ve özellikle hücum hattında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren , anlaşmaya vardığı Brezilyalı forvet Rogerio Thuram'ı Antalya kampına getirecek.

Yunanistan Ligi takımlarından Pas Lamia forması giyen ve bu sezon ilk yarıda 15 maçta 6 gol atan 28 yaşındaki santrfor, ikinci yarıda yeşil-beyazlıların gol problemini çözmek için ter dökecek.

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