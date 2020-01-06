Thuram geliyor!

Süper Lig'de ilk yarıda beklentilerin altında kalan ve özellikle hücum hattında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Konyaspor, anlaşmaya vardığı Brezilyalı forvet Rogerio Thuram'ı Antalya kampına getirecek.

Yunanistan Ligi takımlarından Pas Lamia forması giyen ve bu sezon ilk yarıda 15 maçta 6 gol atan 28 yaşındaki santrfor, ikinci yarıda yeşil-beyazlıların gol problemini çözmek için ter dökecek.