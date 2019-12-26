26 Aralık 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor hazırlıklara devam etti
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2019

İttifak Holding , 'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve kondisyon çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana tedavisine devam edilen Ferhat Öztorun katılmadı.

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