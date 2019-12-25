Konyaspor Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, "Önümüzde bir ara dönem var. Bu dönemde yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuzu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayız. Gerekirse istifamız da olur" dedi.