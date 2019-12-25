25 Aralık 2019, Çarşamba
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'Kocaman' alarm
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan İttifak Holding Konyaspor'dan teknik direktör Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor karşısında kötü gidişatı bitirmeyi planlıyor.
Süper Lig'de son olarak evinde Trabzonspor'a kaybeden ve galibiyet hasreti 9 maça çıkan Konyaspor'da, olağanüstü hal ilan edildi. Yeşil-beyazlı ekipteki en kötü dönemini geçiren Aykut Kocaman da oyuncularına son uyarılarını yapıyor. İlk yarının son haftasında Alanya'yı yenerek kötü gidişatı durdurmayı planlayan tecrübeli hoca, "Taraftara bir borcumuz var. Onları bu sezon üzdük. Şanssızlıklar yaşadık fakat bu maç bizim için bir fırsat. Evimize 3 puanla dönelim" sözleriyle oyuncuları uyardı.
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