29 Eylül 2019, Pazar

ATİKER KONYASPOR

Aykut Kocaman: Sosyal medya olmasa fark etmeyecektim

Sosyal medya olmasa fark etmeyecektim
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2019

'in 6. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen İttifak Holding Konyaspor'un Teknik Direktörü , "Bugün, bizim için 3 puandan daha anlamlı olan, ileriye daha moralli ve öz güvenle bakmamızı sağlayan bir galibiyet aldık." dedi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 'de takımların birbirine çok yakın olduğunu ve maç kazanmanın çok zor olduğunu söyledi.

Bu hafta oynadıkları maçta oyuncuların çok istekli olduğunu ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Kendi kalemize attığımız golle 1-0 yenik duruma düştük. Kayserispor'un temel oyun özelliği direk toplar ve hızlı hücumlar. Becerikli oyuncuları ve kuvvetli oyun kurgusu işimizi çok zorlaştırdı. Fakat bugün zoru kolaya çevirmeye başladık. Oyuncularımız, bunun için mücadele ettiler ve savaştılar. Uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon sonrasında penaltıdan golü bulduk. Bugün, bizim için 3 puandan daha anlamlı olan, ileriye daha moralli ve öz güvenle bakmamızı sağlayan bir galibiyet aldık. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden ve kazanma hırsından dolayı tebrik ediyorum."

Bir basın mensubunun "Bugün kariyerinizdeki 500'üncü maçınıza çıktınız. Bu nasıl bir duygu?" sorusuna Kocaman, "Açıkçası olmasa bunun farkında bile değildim. Bu gerçekten uzun bir yolculuk. Ama benim için geçmişte de bugün de ve bundan sonra da önemli olan hizmet verdiğim camiaya elimden gelenin en iyisini yaparak katkı sağlamak. Bugün buradayım ve bir kez daha Konyaspor camiasına ve yönetimimize bana ve ekibime göstermiş oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum." diye yanıt verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Hakem için zor bir karar "Hakem için zor bir karar"
Konyaspor şut ve gol çalıştı Konyaspor şut ve gol çalıştı
Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör