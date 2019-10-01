01 Ekim 2019, Salı

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 01.10.2019

'in 7. hafta maçında deplasmanda ile karşılaşacak bir günlük aradan sonra yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana takımdan ayrı çalışan , Deni Milosevic ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Paolo Hurtado antrenör gözetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman iki grupta oynanan 8'e 3 oyun ile devam etti.

maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular dar alanda top kapma oyunu oynarken, diğer oyuncular tempolu koşu çalışması yaptı. Antrenman 10'a 10 pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.
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