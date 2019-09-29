29 Eylül 2019, Pazar

ATİKER KONYASPOR

Aykut Kocaman: "Hakem için zor bir karar"

Hakem için zor bir karar
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2019

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü , karşısındaki galibiyetin sadece 3 puan olmadığını, ilerleyen günler için moral ve özgüven yaratacağını belirtti.

, ligde takımların birbirine çok yakın olduğunu ve zor maçların oynandığını kaydetti. maçının zor olacağını bildiklerini ifade eden Kocaman, oyuncularını, maçın bitiş düdüğüne kadar istekli bir şekilde kaliteli oyun oynadığını ifade ederek tebrik etti. Kocaman, Kayserispor karşısındaki galibiyetin sadece 3 puan olmadığını, ilerleyen günler için moral ve özgüven yaratacağını belirtti.

Teknik direktörlükte 500'üncü maçına çıktığı hatırlatılıp, bundan sonra da yeni bir 500 gün olacak mı ? yönündeki soruya Kocaman, "Zor. Bundan sonrası bizim için yıpratıcı bir dünya. Oynarken de, oynatırken de çok farklı. Kazancı, prestiji çok güzel ama yıpratıcı bir süreç" dedi.

Kocaman, penaltı pozisyonunun sorulması üzerine de hakem için zor bir karar olduğunu; ancak doğru bir karar verdiğini belirtti.
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