29 Eylül 2019, Pazar
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Teknik direktörlükte 500'üncü maçına çıktığı hatırlatılıp, bundan sonra da yeni bir 500 gün olacak mı ? yönündeki soruya Kocaman, "Zor. Bundan sonrası bizim için yıpratıcı bir dünya. Oynarken de, oynatırken de çok farklı. Kazancı, prestiji çok güzel ama yıpratıcı bir süreç" dedi.
Kocaman, penaltı pozisyonunun sorulması üzerine de hakem için zor bir karar olduğunu; ancak doğru bir karar verdiğini belirtti.
Aykut Kocaman: "Hakem için zor bir karar"
Giriş Tarihi: 29.09.2019
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor karşısındaki galibiyetin sadece 3 puan olmadığını, ilerleyen günler için moral ve özgüven yaratacağını belirtti.
Aykut Kocaman, ligde takımların birbirine çok yakın olduğunu ve zor maçların oynandığını kaydetti. Kayserispor maçının zor olacağını bildiklerini ifade eden Kocaman, oyuncularını, maçın bitiş düdüğüne kadar istekli bir şekilde kaliteli oyun oynadığını ifade ederek tebrik etti. Kocaman, Kayserispor karşısındaki galibiyetin sadece 3 puan olmadığını, ilerleyen günler için moral ve özgüven yaratacağını belirtti.
Teknik direktörlükte 500'üncü maçına çıktığı hatırlatılıp, bundan sonra da yeni bir 500 gün olacak mı ? yönündeki soruya Kocaman, "Zor. Bundan sonrası bizim için yıpratıcı bir dünya. Oynarken de, oynatırken de çok farklı. Kazancı, prestiji çok güzel ama yıpratıcı bir süreç" dedi.
Kocaman, penaltı pozisyonunun sorulması üzerine de hakem için zor bir karar olduğunu; ancak doğru bir karar verdiğini belirtti.
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