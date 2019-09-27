27 Eylül 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor şut ve gol çalıştı

Konyaspor şut ve gol çalıştı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2019

İttifak Holding Konyaspor, maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'in 6'ncı haftasında sahasında 'u konuk edecek Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Toplu oyun ile devam eden antrenman şut ve gol çalışması ile tamamlandı.
Takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.

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