26 Eylül 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2019

İttifak Holding , 'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleriyle sürdürülen idman, 7'ye 4 oyunuyla devam etti.

Paolo Hurtado'nun takımdan ayrı çalıştığı antrenman, taktiksel organizasyonlar ve çift kale maçla sona erdi.






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