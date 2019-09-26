26 Eylül 2019, Perşembe
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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 26.09.2019
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleriyle sürdürülen idman, 7'ye 4 oyunuyla devam etti.
Paolo Hurtado'nun takımdan ayrı çalıştığı antrenman, taktiksel organizasyonlar ve çift kale maçla sona erdi.
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