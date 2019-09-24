25 Eylül 2019, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2019

İttifak Holding , iki günlük iznin ardından Konyaspor maçının hazırlıklarına yönetiminde devam etti.

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı hafta maçında sahasında 'u konuk edecek olan , iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7'e 4 ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Marko Jevtovic katılmazken, ve Paolo Hurtado bir süre sahada takımdan ayrı olarak çalıştı.





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