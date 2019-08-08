08 Ağustos 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da yeni sezon mesaisi

Konyaspor'da yeni sezon mesaisi
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 Giriş Tarihi: 08.08.2019

ekibi , 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketiyle başladı.

Çabukluk çalışması ile devam eden idman, topla oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, savunma oyuncusu Fallou Diagne atletik performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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