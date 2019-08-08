Konyaspor'da yeni sezon mesaisi

Süper Lig ekibi Konyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketiyle başladı.

Çabukluk çalışması ile devam eden idman, topla oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, savunma oyuncusu Fallou Diagne atletik performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.