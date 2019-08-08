08 Ağustos 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor salonda çalıştı

Atiker Konyaspor salonda çalıştı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2019

ekiplerinden , hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren , güne sabah saatlerinde salonda yapılan çalışma ile başladı. Teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı.

ESKİŞEHİRSPOR İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞACAK

Yeşil beyazlılar öte yandan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Cumartesi günü Yeni Stadyumu'nda oynanacak maç sonra şehre dönecek olan yeşil beyazlılar MKE Ankaracagücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

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