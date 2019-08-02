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Konyaspor Hollanda kampındaki son çalışmasını yaptı
Giriş Tarihi: 03.08.2019
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hollanda kampındaki son antrenmanını yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'nın Arnhem şehrinde sürdüren Konyaspor, kampın son çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.
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