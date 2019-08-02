03 Ağustos 2019, Cumartesi

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor Hollanda kampındaki son çalışmasını yaptı

Konyaspor Hollanda kampındaki son çalışmasını yaptı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2019

ekiplerinden , kampındaki son antrenmanını yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını 'nın Arnhem şehrinde sürdüren , kampın son çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

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