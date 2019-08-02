02 Ağustos 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor Marin Anicic'i transfer etti

Konyaspor Marin Anicic'i transfer etti
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2019

ekiplerinden , defans oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, uzun süreden beri temas halinde olduğu stoper ile resmi sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Başkan Yardımcımız Osman Koçak ile futbolcumuz Marin Anicic katıldı. Marin Anicic, 'umuzda 14 numaralı formayı giyecek."



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