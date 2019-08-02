02 Ağustos 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor, hazırlık maçında Utrecht ile golsüz berabere kaldı

Konyaspor Utrecht ile golsüz berabere kaldı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Süper Lig ekiplerinden , ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü 'da karşılaştığı Utrecht ile golsüz berabere kaldı.

'daki ikinci etap kampını yarın tamamlayacak olan , özel maçta Eerste Divisie takımlarından Jong FC Utrecht ile karşılaştı. Marasingel 251 Arnhem'de bulunan Arnhem Boys Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya, yeşil-beyazlılar Ertuğrul, Savaş, Selim, Kadir Kaan, Ferhat Öztorun, Opanasenko, , Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, , Deni Milosevic 11'i ile başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, Mücahit Can, Erdon Daci ve Marko Jevtovic ile fırsatları değerlendiremezken, karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, oynadıkları 4 hazırlık maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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