01 Ağustos 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor Marin Anicic ile anlaşmaya vardı

Konyaspor Anicic ile anlaşmaya vardı
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 Giriş Tarihi: 01.08.2019

İkinci etap kamp çalışmalarını 'da sürdüren , transferinde mutlu sona ulaştı. Yeşil beyazlıların uzun süredir gündemlerinde olan Boşnak futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca HSK Zrinjski Mostar ve takımlarında forma giydi. 1.92'lik Anicic, 1 kez de Bosna Hersek Milli Takım forması ile sahaya çıktı.

"ANLAŞMAYA VARDIK"

Basın Sözcüsü Güven Öten transferle ilgili şunları söyledi:

"Anicic ile uzun süredir ilgileniyorduk. Oyuncu ile anlaşmaya vardık. Kendisi Astana'nın Avrupa 2'nci ön eleme rövanş maçında forma giymek istedi. Dün akşamda takımıyla son maçına çıktı. Anicic yarın Konya'ya gelecek ve kendisiyle sözleşme imzalayacağız."

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