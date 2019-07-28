28 Temmuz 2019, Pazar
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Şenol Güneş, Konyaspor'un hazırlık maçını izledi
Giriş Tarihi: 28.07.2019
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor’un FC Twente ile oynadığı hazırlık maçını izledi.
Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya geldi. Kocaman ile bir süre sohbet eden tecrübeli teknik adam, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Şenol Güneş daha sonra yedek kulübesine giderek karşılaşma öncesinde oyuncularla tokalaşıp, onlara başarı dileğinde bulundu. Güneş, karşılaşmayı basın sözcüsü Güven Öten ile birlikte izledi.
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