28 Temmuz 2019, Pazar

ATİKER KONYASPOR

Şenol Güneş, Konyaspor'un hazırlık maçını izledi

Şenol Güneş, Konyaspor'un hazırlık maçını izledi
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 28.07.2019

A Milli Takım Teknik Direktörü , ’un FC Twente ile oynadığı hazırlık maçını izledi.

, karşılaşma öncesinde teknik direktör ile bir araya geldi. Kocaman ile bir süre sohbet eden tecrübeli teknik adam, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Şenol Güneş daha sonra yedek kulübesine giderek karşılaşma öncesinde oyuncularla tokalaşıp, onlara başarı dileğinde bulundu. Güneş, karşılaşmayı basın sözcüsü Güven Öten ile birlikte izledi.

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