24 Temmuz 2019, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'un Hollanda kampı başladı

Konyaspor'un Hollanda kampı başladı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2019

'de hazırlıklarını sürdüren 'un kampı, dün akşam antrenmanla başladı.

hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını 'da tamamlayan , ikinci etap için dün 'ya gitti. Yeşil-beyazlılar, ilk antrenmanını saati ile 19.00'da yaptı. Teknik direktör 'ın katılmadığı çalışma, antrenörler Fahrudin Ömerovic, Turgay Altay, Alper Aşçı, Arda Keskin, Barış Karakoç ve kaleci antrenörü yönetiminde yapıldı. Serbest koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 3 ile devam etti. Oyuncular 10'a 10 topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ve tempolu koşu çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Amir Hadziahmetovic ve Fallou Diagne takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü yönetiminde çalışırken, Paolo Hurtado hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdü.

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