Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdürüyor.
İkinci etap kampı için Hollanda'da bulunan Konyaspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde salonda CORE ısınma ve kuvvet çalışması yapılan oyuncular daha sonra sahaya geçerek çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde 6'ya 4 topla oyun oynanan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
HAZIRLIK MAÇI İPTAL OLDU
Öte yandan bu akşam Al Fayha ile oynanması planlanan hazırlık maçı rakip takımın isteği doğrultusunda iptal edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız hazırlık karşılaşması, rakip takımda sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle Al Fayha takımının talebi üzerine iptal edilmiştir" denildi.
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