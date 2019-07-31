31 Temmuz 2019, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor

Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 31.07.2019

ekiplerinden Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını 'da sürdürüyor.

İkinci etap kampı için 'da bulunan Konyaspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde salonda CORE ısınma ve kuvvet çalışması yapılan oyuncular daha sonra sahaya geçerek çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde 6'ya 4 topla oyun oynanan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

HAZIRLIK MAÇI İPTAL OLDU

Öte yandan bu akşam ile oynanması planlanan hazırlık maçı rakip takımın isteği doğrultusunda iptal edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız hazırlık karşılaşması, rakip takımda sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle Al Fayha takımının talebi üzerine iptal edilmiştir" denildi.

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