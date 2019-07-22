22 Temmuz 2019, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da Erdon Daci'nin sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı

Konyaspor'da Erdon Daci'nin sözleşmesi uzatıldı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

iç transferde genç futbolcusu 'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

2019-2020 sezonu sonunda 'da sözleşmesi sona erecek olan 'nin sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Erdon Daci, yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu, kendisine inananları mahcup etmemek için çok çalışacağını ve Konyaspor ile büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi. Erdon Daci şunları kaydetti: "Aykut hocam, Sayın Başkanımız yöneticilerimiz, takımdaki ağabeylerim bana çok inandı. Bu üzerime büyük bir sorumluluk getirdi. Ben de bu inanca ve güvene layık olmak için geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüm. 'da mükemmel bir kamp ortamı vardı. Hepimiz çok iyi çalıştık. Bireysel olarak kendime hem iyi bakıyorum hem de antrenmanlarda büyük bir motivasyon ve hırsla çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah bu sezon hem kendi adıma hem de takımımız adına verimli ve başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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