22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Konyaspor Marin Anicic’i bekliyor
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Konyaspor, Marin Anicic için geri sayıma geçti. Yeşil- beyazlılar, 29 yaşındaki Boşnak futbolcunun aralık 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Astana ile her konuda anlaştı.
Konyaspor, uzun süredir temas halinde olduğu Marin Anicic için geri sayıma geçti. Yeşil- beyazlılar, 29 yaşındaki Boşnak futbolcunun aralık 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Astana ile her konuda anlaştı. 1.92'lik stoperin 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve Konyaspor'un Hollanda kampına katılacağı ifade edildi.
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