20 Temmuz 2019, Cumartesi

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor Bolu'daki hazırlıklarını tamamladı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Atiker birinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü 'daki son çalışmasını dün akşam gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına 9 Temmuz Salı gününden itibaren 'da devam eden , dün akşam yaptığı antrenmanla birinci etap kampını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular taktik ve şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado katılmadı.

Öte yandan yeşil beyazlı ekip, ilk hazırlık maçını bugün Aytemiz ile yapacak.

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