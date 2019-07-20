20 Temmuz 2019, Cumartesi

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor, hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Konyaspor, hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Bolu'da tamamlayan Konyaspor, ilk hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Koru Otel Sahası'nda oynanan karşılaşmaya yeşil beyazlı ekip, , , Filipovic, Jonsson, Bajic, Milosevic, Savaş Polat, Alper Uludağ, , Opanasenko, Mücahit Can Akçay 11'i ile karşılaşmaya başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda pozisyonlara girsede ilk yarı golsüz tamamlandı. Konyaspor, ikinci yarıya 10 değişiklikle başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, ikinci yarıda genç oyunculara forma şansı verdi. Karşılaşmada tabelayı değiştiren isim ise Aytemiz Alanyasporlu Taha Yalçıner oldu. Tecrübeli futbolcu maçın 76'ncı dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmazken Akdeniz ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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