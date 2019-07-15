15 Temmuz 2019, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'un Bolu kampındaki hazırlıkları sürüyor

Konyaspor'un Bolu kampındaki hazırlıkları sürüyor
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren , günü tek antrenmanla değerlendirdi.

Birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren , günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla geride bıraktı. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İki grup halinde yapılan taktik ve topla oyun ile devam eden antrenman, yoğun yağmur yağışı altında yapılan çift kale maçla sona erdi. İznini erken bitirerek kampa katılan Ömer Ali Şahiner de antrenmanda yer aldı. Petar Filipovic antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Fallou Diagne takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde, Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado ve Ahmet Çolak ise salonda atletik performans antrenörü yönetiminde çalıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması
Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması
Konyaspor'un Bolu kampı başladı Konyaspor'un Bolu kampı başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör